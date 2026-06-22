Ilaria Salis e la crociata anti-taser: "Molto più pericoloso di quanto si racconti"

Nuovo capitolo della guerra contro i taser di Ilaria Salis e nuovo scambio di accuse. Altro che strumento innocuo, attacca l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra dai suoi social: "È molto più pericoloso di quanto racconti una certa propaganda, securitaria e poliziesca". "Posizione fondata su incompetenza e pregiudizio", è l'immediata alzata replica sui social del sindacato autonomo di polizia (Sap). Prendendo spunto dall'ultimo rapporto dell'associazione Antigone, Salis sottolinea come in diversi casi il suo uso abbia avuto conseguenze gravissime, fino alla morte. Ma il Sap ribatte: "Di fronte al taser 7 persone su 10 desistono dai loro intenti violenti. È lo strumento più sicuro".