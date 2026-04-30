Il viaggio di Carlo prosegue in Virginia

Quattro giorni intensi: prima il bilaterale allo Studio Ovale, poi il discorso al Congresso, in cui Carlo ha dispensato una lezione di storia e democrazia, rispondendo ai tweet di Trump generati con l’intelligenza artificiale con regale arguzia.

Ha ricordato l’importanza della NATO e del sostegno all’Ucraina, citato la Magna Carta e messo in guardia sulle derive di chi confonde la forza con l’autorità.