Il viaggio di Carlo prosegue in Virginia
Più che una visita di stato, quello di Carlo e Camilla in"America è stato un giro trionfaledi Federico Gatti
Quattro giorni intensi: prima il bilaterale allo Studio Ovale, poi il discorso al Congresso, in cui Carlo ha dispensato una lezione di storia e democrazia, rispondendo ai tweet di Trump generati con l’intelligenza artificiale con regale arguzia.
Ha ricordato l’importanza della NATO e del sostegno all’Ucraina, citato la Magna Carta e messo in guardia sulle derive di chi confonde la forza con l’autorità.