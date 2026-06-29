ALMENO 1.450 le vittime

Il Venezuela trema ancora: altra scossa di magnitudo 5.1

Il nuovo terremoto ha colpito La Guaira, una delle zone più devastate del Paese

di Alfredo Macchi
29 Giu 2026 - 19:10
01:32 
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