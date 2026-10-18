I dati dell'ultimo rapporto Istat

Il turismo continua a crescere

Con 523 milioni di presenze nel 2026 il settore vale oltre 206 miliardi di euro"

di Giulia Ronchi
18 Ott 2026 - 13:15
01:15 
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