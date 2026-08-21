Succede in India

Il treno si ferma per far passare la mandria di elefanti

"Attenzione attraversamento pachidermi". Nella regione dell'Assam gli elefanti hanno attraversato i binari, attesi pazientemente dal convoglio

21 Ago 2026 - 12:20
01:22 
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