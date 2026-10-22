l'allarme in asia

Il tifone Champi avanza verso Taiwan: dalle immagini satellitari l'enorme vortice sul Pacifico

Il timelapse ripreso dai satelliti tra il 21 e il 22 ottobre mostra il movimento della tempesta nel Mare delle Filippine

22 Ott 2026 - 12:16
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