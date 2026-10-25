Insieme alla presidente del Consiglio Comunale

Il sindaco di New York propone di abolire le celebri carrozze trainate dai cavalli

Se approvata, la tradizione lunga oltre 150 anni vedrà la sua fine del 2028

di Alice Colombo
25 Ott 2026 - 13:14
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