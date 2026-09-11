Il Senato ricorda Emma Bonino
Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha preso la parola e sottolineato la "coerenza e linearità che l'hanno contraddistinta per tutta la vita" e le sue "battaglie sempre sentite profondamente che hanno portato al riconoscimento degli amici ma anche degli avversari"
Un momento di silenzio seguito da un lungo applauso in Aula al Senato in ricordo di Emma Bonino. Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha preso la parola e sottolineato la "coerenza e linearità che l'hanno contraddistinta per tutta la vita" e le sue "battaglie sempre sentite profondamente che hanno portato al riconoscimento degli amici ma anche degli avversari". La Russa ha ricordato anche la visita di Papa Francesco a casa della leader radicale, un "momento toccante e significativo della realtà umana e politica di Emma Bonino. La ricordiamo oggi, ricordando appunto le sue battaglie e la sua personalità e rivolgiamo ai suoi familiari, ai suoi cari e alla sua comunità politica le più sincere condoglianze".