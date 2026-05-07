Il segretario di Stato Usa Rubio in Vaticano: l'incontro del disgelo

L'incontro del disgelo fra il segretario di Stato americano Marco Rubio e papa Leone XIV è durato 45 minuti. Dopo settimane di polemiche e tensione per gli attacchi del presidente Trump a Prevost, il faccia a faccia fra il primo pontefice statunitense e il cattolicissimo segretario di Stato, secondo quanto trapelato dalla Santa Sede, sarebbe stato "molto più positivo e costruttivo di quanto si potesse prevedere alla vigilia". L'appuntamento si è aperto con il tradizionale scambio dei doni: un fermacarte di cristallo a forma di palla da football da Rubio, una penna in legno di ulivo, simbolo della pace, dal papa. Proprio la guerra in Iran sarebbe stata tra i temi centrali.