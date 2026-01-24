Il saluto di Pier Silvio Berlusconi a ProSieben.Sat1
La visita del CEO di MFE-MediaForEurope alla sede di Monaco del gruppo tedesco
Pier Silvio Berlusconi, Ceo di MFE-MEDIAFOREUROPE, in occasione della sua prima visita alla sede di ProsiebenSat.1 a Monaco, rivolge un saluto in inglese su vertici del broadcaster tedesco ora parte del Gruppo. Il management ha apprezzato il carattere informale dell’incontro, caratterizzato da naturalezza e spontaneità. Ecco il video dell’intervento di Pier Silvio Berlusconi.