Il reportage dallo stretto di Hormuz

Siamo andati sull'unica via che porta a Khasab, la città dell'Oman che affaccia sullo stretto di Hormuz. I voli per il piccolo aeroporto locale sono sospesi. Il centro abitato è raggiungibile solo via terra. Nel lungo tragitto che in oltre 7 ore ci ha portato da Muscat a Khasab abbiamo incontrato antichi forti portoghesi, moschee e calette deserte. Man mano che ci siamo spinti verso nord abbiamo iniziato a vedere decine di petroliere e navi cargo ferme a poche centinaia di metri dalla costa.