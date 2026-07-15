Speciale Guerra in Iran
CONTINUA IL CONFLITTO

Il raid del comando americano su obiettivi militari iraniani

Il comando di combattimento unificato delle forze armate degli Stati Uniti ha diffuso le immagini di alcuni dei siti iraniani attaccati

15 Lug 2026 - 06:39
00:29 
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