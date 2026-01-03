IL PARERE DEL LUMINARE Il prof. Baruffaldi Preis (Osp. Niguarda): "I giovani più propensi a recuperare dalle ustioni gravi"

Il direttore del Centro Emergenze Urgenze e del centro ustioni dell'ospedale di Niguarda, dove sono ricoverati alcuni degli italiani gravemente feriti a Crans Montana: "L'importante è la stabilizzazione del circolo e della ventilazione, poi si può iniziare a ricostruire"