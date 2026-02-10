Il principe William arriva a Riad per una visita di tre giorni

Il principe William è arrivato a Riad per la sua prima visita di alto profilo in Arabia Saudita. L'erede al trono britannico è stato accolto all'aeroporto Re Khalid dal vice governatore della regione di Riad, il principe Mohammed bin Abdulrahman bin Abdulaziz. La visita del principe William nel Paese del Golfo, che durerà tre giorni, è considerata la sfida diplomatica più rilevante della sua esperienza pubblica. Il governo britannico avrebbe sollecitato la missione per rafforzare i rapporti bilaterali su commercio, difesa, antiterrorismo e stabilità regionale, nel quadro dei negoziati per un accordo di libero scambio tra Gran Bretagna e il Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg).