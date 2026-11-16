Il principe Harry partecipa agli Invictus Games dell'Ucraina

Il principe Harry ha partecipato agli Invictus Games panucraini a Leopoli e ha mostrato il suo sostegno ai difensori dell'Ucraina. Secondo quanto riportato da Ukrinform, Maksym Kozytskyi, capo dell'amministrazione militare regionale di Leopoli, ha comunicato la partecipazione del principe tramite Telegram. "Il principe Harry ha visitato gli Invictus Games di tutta l'Ucraina a Leopoli! Ha sostenuto personalmente i nostri atleti durante la competizione di rugby in carrozzina", ha scritto il governatore regionale. Kozytskyi ha sottolineato che la visita è stata particolarmente toccante perché il principe Harry ha fondato gli Invictus Games nel 2014.