Il principe Harry partecipa agli Invictus Games dell'Ucraina

Il principe Harry ha partecipato agli Invictus Games panucraini a Leopoli e ha mostrato il suo sostegno ai difensori dell'Ucraina. Secondo quanto riportato da Ukrinform, Maksym Kozytskyi, capo dell'amministrazione militare regionale di Leopoli, ha comunicato la partecipazione del principe tramite Telegram. "Il principe Harry ha visitato gli Invictus Games di tutta l'Ucraina a Leopoli! Ha sostenuto personalmente i nostri atleti durante la competizione di rugby in carrozzina", ha scritto il governatore regionale. Kozytskyi ha sottolineato che la visita è stata particolarmente toccante perché il principe Harry ha fondato gli Invictus Games nel 2014.
Harry: "Vincerete la guerra"
Si sono vissute scene commoventi quando è stato applaudito dai militari feriti a Leopoli, dove ha detto al pubblico: "Vincerete la guerra", come ha riportato la Bbc. Secondo Kozytskyi, circa 500 partecipanti provenienti da tutta l'Ucraina si sono iscritti quest'anno agli Invictus Games panucraini di Leopoli. In base ai risultati della competizione, verrà selezionata una squadra di 60 veterani e militari che rappresenterà l'Ucraina agli Invictus Games internazionali di Birmingham nel 2027. In Ucraina ci sono più di 150.000 veterani di guerra feriti e il principe ha visitato progetti a sostegno della loro cura e riabilitazione.