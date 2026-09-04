Eton College

Il principe George torna a scuola: andrà nel college dei re

Il principe George, figlio tredicenne di Kate e William, tra qualche giorno varcherà a i cancelli di quello stesso collegio fondato nel 1440

di Alessandra Vittadini
04 Set 2026 - 19:27
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