Il principe George stupisce con il disegno di un martin pescatore

Un disegno di un martin pescatore realizzato dal principe George è stato pubblicato in un’edizione speciale della rivista "Country Life", curata dal padre Williams. Uno speciale di 300 pagine, nella quale, tra e altre cose, la principessa del Galles ha rilasciato un’intervista in cui parla della guarigione dal cancro. Geroge non l'unico "artista" in famiglia. Suo nonno, il re, è un appassionato di disegno. Sia sua madre, Catherine, che suo zio, il duca di Sussex, hanno studiato arte durante gli esami di maturità. Catherine ha inoltre studiato storia dell’arte all’università.