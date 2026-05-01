Il Primo Maggio nel mondo

Non è solo una festa: è il termometro sociale del pianeta. Il Primo Maggio 2026 accende le piazze di tutto il mondo, tra celebrazioni popolari e proteste sempre più partecipate, restituendo l’immagine di un lavoro che cambia e di diritti ancora da conquistare. Dall’Argentina alle Filippine, dalla Cina all’Indonesia fino a Taiwan e passando per l'Europa, la giornata internazionale dei lavoratori si celebra tra cortei, feste di strada e tradizioni popolari ma con rivendicazioni sorprendentemente simili a ogni latitudine.