L'EQUILIBRIO PRECARIO DI UNA CONVIVENZA DIFFICILE

Il pretesto degli Usa per attaccare Cuba? Potrebbe essere Guantanamo

La base americana sul territorio è regolata da un accordo del 1903 in virtù del quale l'Avana mantiene la sovranità e Washington la giurisdizione.

di Roberta Lamura
22 Mag 2026 - 19:31
01:30 
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Ora la prigione e le basi navali di Guantánamo Bay dell’amministrazione americana potrebbero rappresentare la ragione per invadere l’isola, alla luce di alcune indiscrezioni fatte circolare: ovvero l’acquisto di 300 droni militari da parte del regime castrista. Su questo Trump ha messo in guardia: “Se attaccati, reagiremo”.

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