Il pretesto degli Usa per attaccare Cuba? Potrebbe essere Guantanamo
La base americana sul territorio è regolata da un accordo del 1903 in virtù del quale l'Avana mantiene la sovranità e Washington la giurisdizione.di Roberta Lamura
Ora la prigione e le basi navali di Guantánamo Bay dell’amministrazione americana potrebbero rappresentare la ragione per invadere l’isola, alla luce di alcune indiscrezioni fatte circolare: ovvero l’acquisto di 300 droni militari da parte del regime castrista. Su questo Trump ha messo in guardia: “Se attaccati, reagiremo”.