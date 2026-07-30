Il premio Oscar Glen Keane salvato dalla cima di una montagna in elicottero

Glen Keane, vincitore di un Oscar, è stato evacuato in elicottero dalla vetta del Mummy Mountain a Phoenix, in Arizona. L'animatore statunitense si era trovato in difficoltà durante un’escursione mattutina con la sua famiglia: "Le gambe mi... cominciavano a tremare, così come le braccia. E sapevo di aver consumato tutte le mie energie salendo sulla montagna e che la situazione non sarebbe migliorata", ha dichiarato Keane una volta tornato sano e salvo a terra. Il settantaduenne è stato aiutato a indossare un'imbracatura da una squadra di soccorso, poi è stato trasportato via dalla cima della montagna in elicottero, come si vede dalle immagini di Aptn. È stato quindi sottoposto a cure sul posto, secondo quanto riportato da ABC15 Arizona. Keane ha vinto un Oscar per il miglior cortometraggio d'animazione con “Dear Basketball” nel 2018 e ha co-diretto “Over the Moon” (2020), candidato al premio per il miglior film d'animazione.