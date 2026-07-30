dalla vetta del Mummy Mountain a Phoenix

Il premio Oscar Glen Keane salvato dalla cima di una montagna in elicottero

L'animatore statunitense si era trovato in difficoltà durante un'escursione mattutina con la sua famiglia

30 Lug 2026 - 16:25
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Glen Keane, vincitore di un Oscar, è stato evacuato in elicottero dalla vetta del Mummy Mountain a Phoenix, in Arizona. L'animatore statunitense si era trovato in difficoltà durante un’escursione mattutina con la sua famiglia: "Le gambe mi... cominciavano a tremare, così come le braccia. E sapevo di aver consumato tutte le mie energie salendo sulla montagna e che la situazione non sarebbe migliorata", ha dichiarato Keane una volta tornato sano e salvo a terra. Il settantaduenne è stato aiutato a indossare un'imbracatura da una squadra di soccorso, poi è stato trasportato via dalla cima della montagna in elicottero, come si vede dalle immagini di Aptn. È stato quindi sottoposto a cure sul posto, secondo quanto riportato da ABC15 Arizona. Keane ha vinto un Oscar per il miglior cortometraggio d'animazione con “Dear Basketball” nel 2018 e ha co-diretto “Over the Moon” (2020), candidato al premio per il miglior film d'animazione.

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