Il Premio "Lombardia è ricerca" 2026 Il Premio "Lombardia è ricerca" 2026 a Birney. Fontana: "Contribuiamo a creare altre eccellenze"

"Si premia un'eccellenza e si contribuisce a creare altre eccellenze, si premia uno studio ma si dà lo stimolo perché sul nostro territorio si investano nuove risorse per nuovi studi importanti". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando il conferimento del Premio internazionale 'Lombardia è Ricerca' 2026 al bioinformatico inglese Ewan Birney, che ha sviluppato dei modelli predittivi delle patologie umane che analizzano grandi flussi di dati biologici e clinici ...