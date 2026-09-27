Il premier ungherese Magyar "sfreccia" per le strade della Capitale in Vespa
Il premier ungherese ha approfittato di un po' di tempo libero nella Capitale per perdersi tra le bellezze della città eterna e vivere un po' di dolce vita, quella leggerezza tutta italiana che tanto ci ha fatto amare all'esterodi Eliano Rossi
Il premier ungherese ha approfittato di un po' di tempo libero nella Capitale per perdersi tra le bellezze della città eterna e vivere un po' di dolce vita, quella leggerezza tutta italiana che tanto ci ha fatto amare all'estero. Il primo ministro ungherese è stato avvistato tra le strade di Trastevere, mentre passeggia liberamente. La movida romana prende piede. I giovani si lanciano in un karaoke di strada e cantano a squarciagola Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Magyar non resiste e si lascia andare, al ritmo della serata romana.