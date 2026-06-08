IN SUDAFRICA

Il pranzo dei turisti viene rubato da... un babbuino

L'animale si è avvicinato furtivamente alla coppia intenta a consultare i propri cellulari a bordo piscina e ne ha approfittato per farsi una scorpacciata

08 Giu 2026 - 11:06
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