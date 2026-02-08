Il Pentagono contro i boy scout: "Sono troppo inclusivi"

Bandiere e fermafazzolettoni arcobaleno, un approccio più inclusivo e il cambio di nome da "Boy Scouts Of America" a "Scouting America". La parola "ragazzi" eliminata, per far sentire integrato nel gruppo anche le ragazze e chi non si definisce in alcun genere. Ma il capo del Pentagono Pete Hegseth non ci sta, e minaccia di tagliare i legami con il movimento.