Il Partito Popolare Europeo compie 50 anni. Tajani: "Europa sia forte in un difficile scenario internazionale"

Il Partito Popolare Europeo (Ppe) festeggia 50 anni dalla sua fondazione. Il pantheon dei popolari: Da Adenauer a Schuman, Da De Gasperi a Silvio Berlusconi che traghettò il movimento nella modernità. Antonio Tajani: "Un'Europa nuova e unita, vicina ai cittadini, forte nei suoi valori e nelle sue sfida, in un difficile scenario internazionale". Stefania Craxi: "Abbiamo messo al centro la persona e coniugare radici con futuro, radici che parlano di libertà, diritti, fratellanza e solidarietà".