Il Papa arriva in papamobile tra i fedeli in festa: in 150mila attesi alla messa

Papa Leone XIV arriva in papamobile accolto dai fedeli in festa a Lourdes, dove trascorrerà l'intera giornata. Dopo la messa delle 11, il Pontefice incontrerà privatamente sette persone vittime di abusi commessi in ambito ecclesiale. Un appuntamento particolarmente significativo in Francia, dove un rapporto indipendente del 2021 stimò in circa 330mila i minori vittime di abusi nella Chiesa e nelle istituzioni ad essa collegate tra il 1950 e il 2020. Alla celebrazione, secondo quanto riferito dai media vaticani, sono attesi circa settemila malati.