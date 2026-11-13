Il Papa accolto da 60mila fedeli all'Estadio Nacional di Lima

Durante la veglia nella capitale peruviana, Leone XIV ha indicato tre parole chiave ai ragazzi e agli universitari: passione, vocazione e amicizia. "Appassionatevi per tutto ciò che vale la pena, per ciò che è vero, buono e bello! - sono le parole del pontefice riportate su Vatican News - Coltivate i vostri talenti, scoprite la ricchezza della vostra cultura, osate intraprendere progetti generosi".