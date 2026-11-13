Il Papa accolto da 60mila fedeli all'Estadio Nacional di Lima

La juventud del Papa, la gioventù del Papa, ha accolto l'ingresso del Pontefice in papamobile nello stadio nazionale di Lima con un entusiasmo travolgente. "¡Bienvenido a casa Papa León", il grido delle circa 60 mila persone presenti all'interno della struttura, mentre si stima che ne fossero molte di più fuori.
Durante la veglia nella capitale peruviana, Leone XIV ha indicato tre parole chiave ai ragazzi e agli universitari: passione, vocazione e amicizia. "Appassionatevi per tutto ciò che vale la pena, per ciò che è vero, buono e bello! - sono le parole del pontefice riportate su Vatican News - Coltivate i vostri talenti, scoprite la ricchezza della vostra cultura, osate intraprendere progetti generosi".