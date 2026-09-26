Tantissimi fedeli presenti

Il Papa a Lourdes in preghiera alla Grotta delle Apparizioni

La tappa al Santuario è l'ultima del secondo giorno del viaggio apostolico del Pontefice

26 Set 2026 - 22:00
01:11 
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