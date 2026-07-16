Il panda Wang Shu compie un anno, la festa allo zoo di Chongqing

Festoni, cartelli colorati, persino una torta di frutta e blocchi di ghiaccio per rinfrescarsi. Il cucciolo di panda gigante compie un anno allo zoo di Chongqing, nel sud-ovest della Cina, con la cerimonia di battesimo e la festa di compleanno. La femmina, nata di soli 188 grammi, ha raggiunto il peso di 36,5 chili. La tradizione vuole che l'animale debba scegliere un oggetto attraverso il quale sarà possibile predire il suo futuro. Aperto nella metropoli nel 1955, questo zoo è famoso per la sua casa dei panda giganti, dove ci sono più di 20 esemplari.