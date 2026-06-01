In provincia dell'Aquila

Il paesino che convive con i cervi. "Sono più delle persone"

La storia di un cerbiatto dal tipico manto puntinato che trova riparo da pioggia e maltempo sullo zerbino di una casa

di Ilaria Liberatore
01 Giu 2026 - 12:40
01:30 
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