Il padre di Meghan Markle arrestato in Florida: la svolta dopo l'inchiesta del Daily Mail

Thomas Markle è stato arrestato da una mezza dozzina di agenti dell'Fbi mentre si trovava nella casa di cura di Lakeland, in Florida, E’ sospettato di detenzione di materiale pedo-pornografico. Il padre della duchessa di Sussex, costretto in sedia a rotelle dopo l’amputazione di una gamba, è stato trasportato via in ambulanza. Un’inchiesta iniziata lo scorso luglio nelle Filippine, - dove l’uomo ha vissuto fino a qualche mese fa. Il figlio, Thomas Markle junior segnala alle autorità americane il ritrovamento - tra gli effetti personali del padre - di quattro scatoloni di immagini di minorenni: circa 7.500 secondo la polizia. La notizia diventa pubblica solo lo scorso Ottobre, quando gli investigatori filippini ottengono un mandato per esaminare computer, telefoni e supporti di memoria recuperati nella casa. La svolta però, arriva qualche giorno fa grazie a un’inchiesta quotidiano britannico Daily Mail: Un giornalista entra in un deposito a Rosarito, in Messico, affittato da Markle nel 2017 e poi abbandonato.