Il ministro Urso a Tgcom24: "L'Italia ha guadagnato 5 posizioni nell'indice di attrattività"

Dal Forum Ambrosetti di Cernobbio, il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso ha spiegato: "Negli anni del governo Meloni, l'Italia ha guadagnato 5 posizioni nell'indice di attrattività. Anche quest'anno ha scavalcato l'Austria e ha fatto un passo indietro con l'India. Inoltre, ha aggiunto: "Dobbiamo guardare al futuro, questo è il primo governo del Paese che lavora anche e soprattutto per programmare e realizzare un futuro migliore per i nostri figli".