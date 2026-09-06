Il ministro del Lavoro Calderone a Tgcom24: "Abbiamo costruito il nostro percorso attorno alla parola stabilità"
E sulla longevità del governo: "Certamente è un traguardo". Allo stesso tempo occorre "guardare a questo ultimo pezzo di legislatura con la responsabilità di dire che ciò che abbiamo iniziato lo dobbiamo completare"
La ministra del lavoro, Marina Calderone nel corso del Forum Thea Ambrosetti a Cernobbio ha tracciato un quadro dei risultati raggiunti dal governo sul fronte del lavoro. Intervista a margine dell'evento da Tgcom24 ha spaziato su più tematiche. Partendo da un commento sulla longevità del Governo.
"Certamente è un traguardo ma contemporaneamente serve per fare dei bilanci su quello che abbiamo fatto, e quello che ho fatto come ministro del lavoro nel mio caso, e a guardare a questo ultimo pezzo di legislatura con la responsabilità di dire che ciò che abbiamo iniziato lo dobbiamo completare, e lasciare agli italiani quelle che sono le riforme che abbiamo introdotto facendo in modo che siano tutte operative e che portino i risultati che ci attendiamo".
Calderone ha parlato anche del tema del lavoro, di occupazione e disoccupazione.
"La parola attorno alla quale abbiamo costruito il nostro percorso è stabilità. Dare stabilità credo che oggi sia l'aspetto principale perché la stabilità dei conti dà alle aziende la possibilità di investire serenamente e quindi a un imprenditore di investire in occupazione stabile.
Il ministro ha inoltre affrontato il tema dei salari, dell'inflazione, della demografia e del sistema pensionistico.