Il ministro del Lavoro Calderone a Tgcom24: "Abbiamo costruito il nostro percorso attorno alla parola stabilità"

"Certamente è un traguardo ma contemporaneamente serve per fare dei bilanci su quello che abbiamo fatto, e quello che ho fatto come ministro del lavoro nel mio caso, e a guardare a questo ultimo pezzo di legislatura con la responsabilità di dire che ciò che abbiamo iniziato lo dobbiamo completare, e lasciare agli italiani quelle che sono le riforme che abbiamo introdotto facendo in modo che siano tutte operative e che portino i risultati che ci attendiamo".