Il manuale Ue per gli attacchi ibridi

Acqua, scatolame, torce, batterie, un kit di pronto soccorso e contanti in banconote di piccolo taglio, nel caso in cui bancomat e pos smettano di funzionare. E' il manuale di sopravvivenza che la Commissione Europea ha inviato ai governi dell’unione, Italia compresa, per resistere almeno 72 ore alla cosiddetta guerra ibrida: blackout, sabotaggi informatici, servizi essenziali paralizzati. Linee guida non vincolanti che Bruxelles chiede agli stati membri di promuovere con spot, influencer e incontri nelle scuole.