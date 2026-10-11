DIVERSE LE REGIONI COLPITE

Maltempo in Italia: allagamenti, torrenti esondati e frane

"Calabria, Sicilia, Puglia e Campania le regioni più coinvolte: in alcune zone"strade sventrate e invase dal fango

di Marco Graziano
11 Ott 2026 - 13:26
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Dopo nubifragi e trombe d'aria che hanno investito le regioni del Sud, oggi si cerca faticosamente di tornare alla normalità, anche se i segni della devastazione provocati dalla violenta ondata di maltempo, fanno capire che non sarà un'operazione così facile e soprattutto immediata. Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, è una delle zone maggiormente colpite. 
Lo scenario è impressionante; strade sventrate e invase dal fango, come decine e decine di abitazioni, alcune delle quali inagibili.