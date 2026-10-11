Maltempo in Italia: allagamenti, torrenti esondati e frane

Dopo nubifragi e trombe d'aria che hanno investito le regioni del Sud, oggi si cerca faticosamente di tornare alla normalità, anche se i segni della devastazione provocati dalla violenta ondata di maltempo, fanno capire che non sarà un'operazione così facile e soprattutto immediata. Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, è una delle zone maggiormente colpite.

Lo scenario è impressionante; strade sventrate e invase dal fango, come decine e decine di abitazioni, alcune delle quali inagibili.