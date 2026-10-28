uno dei dolci più iconici

Il magico mondo di Harry Potter torna a Londra: per l'apertura del nuovo shop appare una gigantesca rana di cioccolato

Per festeggiare l'apertura dell'Harry Potter Shop di Oxford Street il 4 novembre

28 Ott 2026 - 16:12
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