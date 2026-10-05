Il M5S festeggia i 17 anni dalla fondazione sotto l'attacco di Beppe Grillo

Non è stato un bel compleanno per i 5 stelle, che hanno dovuto festeggiare i loro primi 17 anni sotto l'attacco di Beppe Grillo. Il fondatore è tornato ad accusare il movimento di mirare solo all'arricchimento personale, mentre era nato ispirandosi ai valori di san Francesco. Nel mirino dell'ex garante, il movimento sardo guidato dalla governatrice Alessandra Todde, colpevole - a suo dire - di avere sfruttato una norma combattuta in passato, per moltiplicare le consulenze d'oro in giunta. E pubblica nomi e cifre. Giuseppe Conte è il primo a reagire: siamo alle solite, scrive, mandando i suoi auguri al movimento: Ci attaccano e provano a screditarci da ogni parte. Ma fonti stellate precisano che le parole del leader non si riferivano a Grillo.

