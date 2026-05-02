Il governo Meloni è il secondo più longevo
La presidente del Consiglio sui social: "Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato"di Alessandra Chertizza
Con i suoi 1288 giorni dall'insediamento, da oggi il governo Meloni diventa il secondo più longevo nella storia della repubblica italiana. "Non un traguardo ma una responsabilità ancora più forte" scrive la premier via social e promette "andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale".