A 1.288 giorni dall'insediamento

Il governo Meloni è il secondo più longevo

La presidente del Consiglio sui social: "Andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato"

di Alessandra Chertizza
02 Mag 2026 - 13:14
01:35 
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Con i suoi 1288 giorni dall'insediamento, da oggi il governo Meloni diventa il secondo più longevo nella storia della repubblica italiana. "Non un traguardo ma una responsabilità ancora più forte" scrive la premier via social e promette "andremo avanti con determinazione per completare il percorso avviato, con rispetto per il mandato ricevuto dai cittadini italiani e con una sola bussola: l’interesse nazionale".

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