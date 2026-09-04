L'omaggio della stampa mondiale

Il governo di Giorgia Meloni è il più longevo della Repubblica italiana

Sono passati 1413 giorni dal 22 ottobre del 2022, data dell'insediamento della premier a Palazzo Chigi: è record

di Ida Molaro
04 Set 2026 - 12:15
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Il governo più lungo e stabile della storia repubblicana. Nel giorno in cui Fratelli d'Italia festeggia il record di durata dell'esecutivo Meloni, è il Financial Times - l'autorevolissimo quotidiano finanziario inglese - a omaggiare la presidente del Consiglio sottolineandone la forza trainante per la politica italiana e non solo. Governa in modo pragmatico, smentendo i pregiudizi legati alle sue radici politiche - recita l'articolo - e ha garantito una stabilità che contrasta con le turbolenze di Regno Unito, Francia e Germania. Giudizio positivo anche per il francese Le Figarò che scrive: la crescita è ancora lenta ma la premier ha tenuto i conti in ordine e il debito sotto controllo. 1413 giorni sono passati dal 22 ottobre del 2022, giorno in cui Meloni e i suoi ministri hanno giurato nelle mani del Presidente Mattarella dando così ufficialmente inizio alla legislatura. Un record che il partito della premier rivendica con orgoglio.

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