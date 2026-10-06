Il governo accelera sul Piano Casa: 100mila nuovi alloggi in 10 anni e più di 10 miliardi di euro investiti

Sgravi fiscali, nuove costruzioni e rigenerazione urbana. Dopo le proteste in Spagna, il governo accelera sul Piano Casa varato a luglio: 100 mila nuovi alloggi in 10 anni e più di 10 miliardi di euro investiti, ma bisogna fare in fretta. Così, nella prossima legge di bilancio, entrerebbero nuovi interventi di sostegno per gli alloggi, oltre agli incentivi per l'acquisto della prima casa per gli under 36. Confermati gli sgravi fiscali per le ristrutturazioni: 50% per la prima casa e 36% per la seconda. Entra nel vivo il programma per la ristrutturazione per 60mila case popolari e da dicembre potrebbe partire la prima trance di finanziamenti.