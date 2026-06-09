IDENTITA' MILANO 2026

Il gelato merita lo stesso status culturale di un grande piatto d'autore

Stefano Guizzetti, gelateria "Ciacco Lab" di Milano, ospite di Tgcom24 a Identità Milano 2026

09 Giu 2026 - 18:02
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