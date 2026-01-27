Il gatto più bello del mondo si chiama Abarth e vive a Brescia

Nato nella capitale francese e trasferitosi a Brescia l'ottobre scorso, il gatto Abarth è il più bello del mondo. Il felino, un esemplare di Maine Coon di otto mesi, vanta un pelo dal colore rosso acceso e un manto tigrato molto evidente. Nato da campioni statunitensi, Abarth, si è aggiudicato il primo posto all'Esposizione internazionale felina di Padova. Il gatto vive nel bresciano con il suo padrone, l'allevatore Stefano Tomasoni. "Trovare una genealogia così importante ha comportato una lunga ricerca, ma ne siamo innamorati. Ha una bellissima corporatura e un carattere meraviglioso, ama essere coccolato e stare in braccio. È giocherellone con tutti, anche con i giudici. Sembrava molto divertito durante l'expo" ha detto il suo proprietario.