Il Festival di Giffoni celebra con tante pellicole l'amicizia tra bimbi e animali
Dal nuovo film dei "Paw Patrol" a "Greta e le favole nere", ispirato a Greta Thunberg, fino a "Operazione zucca" con la pecora Shaundi Michelangelo Iuliano
Animali e bambini sono un binomio inscindibile: a Giffoni arrivano molti film dedicati a i più piccini che celebrano questa amicizia: dal nuovo film dei "Paw Patrol" a "Greta e le favole nere", ispirato a Greta Thunberg, fino a "Operazione zucca" con la pecora Shaun.