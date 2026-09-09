Era un Boeing 767

Il drone riprende il relitto dell'aereo cargo che si è schiantato a Miami

Recuperate le scatole nere del velivolo"uscito di pista domenica 6 settembre. Nell'incidente sono morte cinque persone

09 Set 2026 - 09:47
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