Il Dipartimento di Stato Usa avverte gli americani all'estero: "L'Iran e i suoi proxy potrebbero colpirvi"

"Aumentate le precauzioni, l'Iran e i suoi proxy potrebbero colpirvi". Recita così un avviso a livello mondiale, comparso sul sito del Dipartimento di Stato americano e rivolto a tutti i cittadini americani che si trovano all'estero, soprattutto in Medio Oriente. Un'allerta, quella di Washington, che si unisce al pericolo di attentati terroristici anche in Europa, segnalati dalle agenzie di intelligence che mettono in guardia dai lupi solitari e dalle cellule dormienti legate al regime degli Ayatollah nel Vecchio Continente. La paura aumenta, anche perché dall'inizio della guerra in Iran gli attacchi a siti ebraici e americani in Europa si sono moltiplicati.