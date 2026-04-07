"Il diavolo veste Prada 2", il tour mondiale infiamma l'attesa mentre esce il nuovo trailer
Tutto pronto per l'uscita del sequel con Anne Hathaway e Meryl Streep. Intanto il cast conquista il mondo con look spettacolaridi Michelangelo Iuliano
Cresce l’attesa per "Il diavolo veste Prada 2", in arrivo nelle sale il 29 aprile: il nuovo trailer, ambientato tra scenari italiani e soprattutto milanesi, rilancia il fascino del sequel del cult "Il diavolo veste Prada". In sottofondo l’inedito "Runway" di Lady Gaga, che apparirà anche nel film. Intanto, il tour promozionale globale, da Città del Messico a Tokyo, si trasforma in una passerella scintillante, tra outfit iconici e richiami all’inconfondibile stile di Miranda Priestly.