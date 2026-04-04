Iran, il destino dei piloti dei jet Usa abbattuti è appeso a un filo

Restare vivi è il primo obiettivo, non farsi catturare il secondo. Riuscirci non è affatto facile. Il destino dei piloti abbattuti in territorio ostile è appeso ad un filo. Nessuno si salva da solo in queste condizioni: i soccorsi seguono procedure codificate così come i militari oltre le linee nemiche. Tocca alle forze speciali Delta Force il compito di intervenire per il salvataggio. Gli stessi che hanno fatto irruzione nel palazzo di Maduro a Caracas: un blitz durato in tutto 5 ore. Ma, raccontò Trump, bastarono 46 secondi per raggiungere la camera da letto del presidente venezuelano, per poi portarlo fuori. Ecco perchè sono loro ad intervenire. In Iran i rischi sono elevatissimi.