Il decreto Semplificazioni approda in Consiglio dei ministri: le novità

Approda in Consiglio dei ministri il decreto Semplificazioni, che andrà ad alleggerire la burocrazia per i cittadini, misure contenute nel provvedimento Pnrr e Coesione. Con il pacchetto voluto dal ministro della Pubblica Amministrazione cambiano le dinamiche per produrre l'Isee: non saranno più i cittadini a doverlo presentare, ma comuni e scuole ad acquisirlo d’ufficio dall’Inps, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati. Un documento indispensabile per accedere al corposo pacchetto di bonus e detrazioni. Semplificazioni anche per gli over 70: la carta d’identità diventa "a vita" senza la necessità di recarsi allo sportello per un rinnovo.