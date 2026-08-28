Il Cremlino gela la casa Bianca: "Nessuna telefonata tra Putin e Trump"

Negoziati sospesi, non ci sono nuove idee. E nessuna telefonata recente tra Vladimir Putin e Donald Trump. Il Cremlino gela la Casa Bianca con una doppia dichiarazione del portavoce Peskov. Ha smentito il presidente americano, che aveva detto di aver parlato con Putin, il quale gli aveva assicurato che non avrebbe attaccato alcun territorio della Nato. Un timore che serpeggia da tempo, tanto da spingere l'alleanza a un'esercitazione militare a sorpresa a metà agosto per simulare l'assedio dell'exclave russa di Kaliningrad e convincere il tycoon a inviare a Mosca il direttore della Cia Ratcliffe.