Il contractor italiano morto in Ucraina, ecco cosa diceva un anno fa: "Ogni sbaglio ha un costo"

Memorial - International Volunteers for Ukraine ha dato notizia, attraverso il suo canale Facebook, del fatto che un combattente italiano, Alex Pineschi, sarebbe morto in Ucraina. "Aiutateci a onorarlo, in modo che non sia dimenticato. Il nostro amato fratello italiano Alex Pineschi, che serviva in Ucraina come volontario, è caduto sul campo di battaglia. Onore, gloria e gratitudine al nostro fratello", si legge sul post di Memorial. La notizia al momento non è stata confermata da altre fonti.